Памела Андерсон ушла от мужа спустя 12 дней после свадьбы

Москва, 2 февраля. Американская актриса и модель Памела Андерсон ушла от своего пятого по счету мужа голливудского продюсера Джона Питерса. Пара прожила в браке всего 12 дней. Об этом сообщает американское издание The Hollywood Reporter.

Сообщается, что супруги пока не подали заявление о расторжении брака, решив взять паузу в отношениях.

«Жизнь — это путешествие, а любовь — это процесс. Помня об этой универсальной истине, мы оба решили отложить оформление свидетельства о браке и довериться этому процессу», — заявила Андерсон.

Она также добавила, что рассталась с 74-летним супругом, чтобы лучше понять, чего ей хочется от жизни и брака. Между тем, актриса уже вылетела в родную Канаду. Питерс не стал комментировать случившееся.

Интересно, что данный брак является пятым как для Питерса, так и для 52-летней модели. Таким образом, продюсер присоединился к звездной компании бывших спутников скандальной звезды шоу-бизнеса. Напомним, данный список включает барабанщика рок-группы Mötley Crüe, музыканта Кида Рока и кинопродюсера Рика Саломона, который был дважды женат на Памеле.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о тайной церемонии заключения брака между Андерсон и Питерсом. Закрытое для прессы мероприятие прошло в Малибу. Отмечается, что знаменитости уже имели отношения ранее, более 30 лет назад.