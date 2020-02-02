Катар уличили в контрабандных поставках оружия боевикам ПНС Ливии

Хартум, 2 февраля. Суданские силы оперативного реагирования (RSF) задержали в Северном Дарфуре (провинция Судана, граничит с Чадом и Ливией) партию оружия, которое принадлежит Катару и, по всей видимости, нелегально направлялось боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Сотрудники RSF конфисковали контрабанду и арестовали несколько человек, связанных с поставкой, у некоторых из которых оказались турецкие паспорта. Как сообщает портал The Arab Weekly, это самая крупная партия контрабандного оружия, выявленная в Судане за последние пять лет.

Отметим, что Катар и Турция поддерживают ПНС Ливии в обход международных резолюций, снабжая Триполи оружием, военными и наемниками. Африканист Хеба аль-Башбиши отметил, что раньше маршруты контрабанды оружия и людей проходили через Средиземное море. Теперь они проходят через Судан, Эритрею и Чад. Их, в частности, используют для усиления турецкой военной интервенции в Ливии.

Еще один проходит через суданский Северный Дарфур. Он был проложен Францией для доставки гуманитарной помощи в 2007 году во время противостояния между бывшим президентом Судана Омаром аль-Баширом и местных вооруженных группировок. Впоследствии этот маршрут стал использоваться контрабандистами для переброски людей и оружия.

Напомним, что Турция открыто поддерживает ПНС Ливии — искусственно созданную и зависимую от Запада политическую структуру, которая напрямую связана с террористическими организациями. Анкара снабжает боевиков оружием, направляет в Триполи своих военных, а также перебрасывает подконтрольных боевиков из Сирии. Это вызвало беспокойство у Организации Объединенных Наций. Она заявила, что некоторые «страны-члены ООН, которые участвовали в берлинской конференции, продолжают поставки военных, оружия, боеприпасов и передовых оружейных систем» в нарушение установленного ранее эмбарго.