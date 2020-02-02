Тюменские врачи рассказали о состоянии студентки с коронавирусом

Тюмень, 2 февраля. Китайская студентка, у которой зафиксирован коронавирус, продолжает находиться под наблюдением тюменских докторов.

По словам главного врача областной клинической инфекционной больницы Ольги Сиюткиной, девушка чувствует себя хорошо и продолжает необходимое лечение. Четыре молодых человека, которые вместе с ней находились в пассажирском лайнере и были доставлены в медицинское учреждение из соображений безопасности, не имеют жалоб на здоровье, пишет «Московский комсомолец».

Она также добавила, что у всех держится нормальная температура тела, однако на протяжении двух недель госпитализированные все равно будут оставаться в больнице.

Напомним, новый тип коронавируса вызывает пневмонию, которая может приводить к смерти. Очагом распространения заболевания стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. Сегодня в Китае зафиксировано около 15 тыс. заразившихся, 300 из которых скончались. Случаи заражения выявлены в 21 стране, включая Россию и Соединенные Штаты. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже признала пандемию чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба.