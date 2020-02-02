Врач Пестерев заявил, что вспышка птичьего гриппа в КНР не усилит коронавирус

Врач-эксперт Тимур Пестерев сообщил, что вспышка H5N1 не повлияет на общую эпидемиологическую обстановку в Китае.

Ранее Минсельхоз Китайской Народной Республики сообщил, что в провинции Хунань, граничащей с провинцией Хубэй, эпицентром вспышки коронавируса, зарегистрирован высокопатогенный птичий грипп H5N1. Как стало известно, вирус был обнаружен на одной из ферм в городе Шаоян, где выращивают цыплят-бройлеров. Из 7 850 домашних птиц более 4 500 заразились и погибли.

Сразу после этого местные власти приняли необходимые меры для предотвращения распространения вируса и уничтожили более 17,8 тысячи домашних птиц. О случаях заражения человека пока не сообщается. Комментируя инцидент, российский врач-эксперт Тимур Пестерев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что переживать из-за вспышки птичьего гриппа в Китае не стоит.

«Эти вирусы не родственны друг другу, скажем так, они друг друга горизонтальным переносом генов усиливать не будут. Да и птичий грипп уже хорошо известен, это не такой сильный патоген, как его малюют для человека. Бывало, и в России появлялись опасные вирусы вроде эпидемии ящура, которые уничтожали скот. Была даже сибирская язва — более опасная, чем коронавирус и птичий грипп. Так что появление H5N1 никак не отразится на вспышке 2019-nCoV как в Китае, так и в остальном мире», — говорит эксперт.

По словам собеседника ФАН, максимально подверженными заражению коронавирусом и вирусом птичьего гриппа являются люди с ослабленным иммунитетом, однако и это не приговор. В настоящее время вирусологи со всего мира ведут разработку вакцины, помогающей победить недуг.

«Заражению подвержены люди с ослабленным иммунитетом, остальным бояться не стоит, ведь коронавирус — это обычный ОРВИ с более серьезными осложнениями. Естественно, человек может подхватить и коронавирус, и H5N1, но, скажем так, когда организм человека начинает бороться с определенной инфекцией, у него повышается температура, что, в свою очередь, мешает заражению другими видами вирусов, это защитная реакция такая. У человека иммунитет на взводе в этом промежутке времени, когда начинается реакция. Поэтому есть, конечно, вероятность, но не большая», — заключил Пестерев.

Отметим, по данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), первые случаи заболевания людей гриппом H5N1 произошли в Гонконге в 1997 году. В то время от болезни умерли шесть человек. В следующий раз вирус вновь проявился в 2003 году в материковом Китае и Гонконге. С 2003 года по 5 мая 2014 года 15 стран сообщили о 665 подтвержденных случаях инфекции, вызванной вирусом H5N1, 392 случая закончились летальным исходом.