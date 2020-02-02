Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Игнатьева

Москва, 2 февраля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.

«Мы действительно видели не очень красивые, а точнее, совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо», — отметил Песков.

Также он назвал сложившуюся ситуацию абсолютно неприемлемой. Именно поэтому, как заметил пресс-секретарь российского президента, и было принято соответствующее решение.

Пресс-служба Кремля 29 января сообщила, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы республики был назначен Олег Николаев.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова подчеркнула, что решение Владимира Путина об отставке главы Чувашии показало всем чиновникам, что хамское отношение к людям недопустимо. Она напомнила: президент РФ «уже неоднократно заявлял, что чиновники обязаны вести себя с людьми «идеально корректно».

Скандальная история с Игнатьевым вызвала широкий общественный резонанс. Так, уже бывший глава Чувашии на церемонии вручения ключей от новых пожарных машин заставил сотрудника МЧС несколько раз подпрыгнуть за ними. Такое поведение вызвало бурные обсуждения, было принято решение исключить Игнатьева из партии «Единая Россия».