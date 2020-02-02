Ханга раскрыла размер своей пенсии и призналась, что не позволяет себе дорогие вещи

Москва, 2 февраля. Известная телеведущая Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии. По ее мнению, выплата, которую она получает, ничем не отличается от выплаты других пенсионеров.

«Я пенсионерка. Пенсия моя известна, сколько у всех – 23 тысячи рублей», — заявила журналистка в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.

57-летняя Ханга также призналась, что не может позволить себе покупать дорогие вещи. Сейчас, по ее словам, у ее дочери Анны-Елизаветы, которая учится в Штатах и получает стипендию, карманных денег больше чем у нее.

Напомним, Ханга вела популярные передачи «Про это», «Русские в форте Боярд», «Принцип домино», в разные годы работала на разных российских телеканалах, а также на радио «Комсомольская правда».

Отметим, что многие российские артисты, будучи на пенсии, продолжают работать и даже не пытаются прожить только на пенсию. Например, певица Лолита получает 21 тыс. рублей, ведущая «Давай поженимся» Роза Сябитова — 14 тыс. рублей. Пенсия 70-летней Аллы Пугачевой вместе с надбавкой за звание народной артистки СССР составляет 47 тысяч рублей. Часть денег Примадонна отдает на благотворительность.