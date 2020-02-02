МИД Британии посоветовал своим дипломатам «сидеть отдельно» от экс-коллег по ЕС

Лондон, 2 февраля. Внешнеполитическое ведомство Британии рекомендовало своим дипломатам занять независимую позицию от экс-коллег по Европейскому союзу (ЕС). Об этом говорится в инструкции МИД страны, которая оказалась в распоряжение таблоида The Sunday Times.

По данным издания, британские дипломаты должны «занять позицию представителей независимой, уверенной в себе страны» и даже «занимать места отдельно» от европейских дипломатов во время международных встреч.

«Мы не допускаем, чтобы ЕС не позволило нам высказываться», — следует из инструкции.

Ранее министр иностранных дел Британии Доминик Рааб в интервью телеканалу Sky News, отвечая на вопрос, не является ли это неким протестом, нежели настоящей позицией британского МИД, сказал: «Нет, это, просто, к примеру, Всемирная торговая организация (ВТО), где у нас отдельное независимое членство».

Британия вышла из состава ЕС в 02.00 (по московскому времени) 1 февраля через 3,5 года после принятия соответствующего решения на референдуме (Brexit). Государство было частью Европейского союза на протяжении почти 50 лет, однако не было в полной мере интегрировано в объединение, сохраняя свою национальную валюту.