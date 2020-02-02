Ганжара считает, что вменяемой аудитории неинтересна повестка ФБК

Москва, 2 февраля. Блогер и глава признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексей Навальный активно готовит юриста организации Любовь Соболь к выборам в Госдуму 2021 года. Однако используемые методы работы с электоратом не позволят «оппозиционерам» завоевать поддержку россиян, заявил политолог Владислав Ганжара.

В разговоре с корреспондентом Nation News эксперт отметил, соратники Навального традиционно делают ставку на работу с молодежью, поскольку взрослой аудитории неинтересна оппозиционная повестка.

«На свои митинги они активно привлекали молодежь, и именно с таким электоратом у них была выстроена полноценная работа. Конечно, ввести молодых людей в заблуждение проще, чем состоявшихся граждан нашей страны», — считает Ганжара.

По его мнению, даже молодой электорат не будет голосовать за Навального и его сторонников, удовлетворившись просмотром роликов и чтением постов «оппозиционеров».

«Мне кажется, что те методы и технологии, которые они применяют, не позволят найти поддержку среди граждан, в том числе молодых людей», — заявил политолог.

Он также добавил, что применяемые технологии и методы не приведут Навального и его друзей к власти. Поэтому «оппозиционеры» продолжат заниматься привычным делом, а именно очаровывать утопичными идеями школьников и студентов.

Отмечается, что Навальный даже специально стал погружать Соболь в молодежную среду, прививая ей любовь к футболу, компьютерным играм и сериалам. Однако это не поможет «оппозиционерам» заручиться поддержкой вменяемой аудитории.