Коронавирус у пациента в Забайкалье был выявлен лишь со второго раза

Чита, 2 февраля. Врачи Забайкальского края смогли выявить заражение пациента коронавирусом только при повторном анализе. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Факт заражения коронавирусом у гражданина КНР подтвердился не сразу: первый результат анализов пришел отрицательный. Однако второй дал положительный результат. Именно поэтому контактировавших с ним мать и дочь пока оставили под присмотром врачей», — говорится в сообщении.

В настоящий момент супруга и ребенок зараженного находятся в специальном изолированном боксе. Гражданин Китая был госпитализирован в Забайкалье 26 января. Медики постоянно берут у мужчины анализы, чтобы следить за его состоянием.

В регионе создан специальный ситуационный центр для оперативного реагирования в целях предотвращения распространения инфекции. Организован сбор всех россиян, которые в последнее время посещали Китай.

Напомним, что коронавирус вызывает пневмонию, которая может приводить к летальному исходу. Очагом распространения заразы стал китайский город Ухань и провинция Хубэй. На сегодняшний день в Китае насчитывается около 15 тыс. инфицированных, 300 человек погибли. Случаи заражения выявлены в 21 стране, включая Россию и США. ВОЗ уже признала пандемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Как сообщает «Газета.ру», коронавирус стал не единственной биологической угрозой, исходящей от Китая. В провинции Хунань также произошла вспышка птичьего гриппа. Местным фермерам пришлось забить почти 18 тыс. птиц, чтобы прекратить пандемию.