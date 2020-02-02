Брутер назвал целью приезда Помпео в Казахстан «совершение мелкого вредительства» для РФ

«Европейское турне» госсекретаря США Майкла Помпео продолжается — 2 февраля глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов прибыл в Казахстан, где встретился с главой МИД Мухтаром Тлеуберди. В ходе общения с казахстанским коллегой Помпео призвал Нур-Султан активно сотрудничать с американскими компаниями.

Южному соседу России следует крепко задуматься о последствиях, считает политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что внедрение в казахстанскую экономику бизнеса из США может крайне негативно на ней сказаться.

«Это традиционный подход Соединенных Штатов, — сказал он. — Во всех странах, которые хоть как-то потенциально могут от них зависеть, американцами проводится политика по недопущению образования крупных недружественных им компаний. Собственно, мы видим на примере Украины, что борьба США против местных олигархов — того же [Игоря] Коломойского, например, — значит для них очень много, поскольку чем более олигархической будет страна, тем более независимыми будут ее политики».

По словам эксперта, одной из главных целей Соединенных Штатов является ограничение самостоятельности Казахстана как субъекта принятия решений, с тем чтобы тот руководствовался не своими интересами, а выполнял указания Вашингтона. Тем более лицемерными выглядят заверения США в дружбе, учитывая тот факт, что казахстанская экономика страдает от введенных ими санкций.

«Во время своего визита в Белоруссию Помпео фактически сказал следующее: «нефть — пожалуйста, но санкции останутся». При этом госсекретарь не боится показаться лицемерным — для западного человека это в принципе является нормой. Что же касается санкций, то, должен сказать, для Соединенных Штатов они являются очень важным инструментом международного влияния — поэтому их либо снимают очень медленно, либо не снимают вообще. Так что для того, чтобы Вашингтон все-таки убрал свои ограничительные меры целиком, должно случиться что-то действительно экстраординарное», — уверен Брутер.

По его мнению, «европейское турне» Помпео является, прежде всего, продолжением «политики сдерживания» России. Американский госсекретарь пытается выяснить, каковы возможности для расширения и углубления влияния его страны на постсоветском пространстве.

«Помпео посещает всех, где рассчитывает что-либо получить. Обратим внимание, что он не посещает Молдавию или Азербайджан, с которыми у США отношения развиваются не очень хорошо. А вообще приезд американского госсекретаря — это всегда сигнал местной элите и в некотором роде даже ее поощрение», — считает политолог.

Однако ждать какого-то резкого ухудшения отношений Российской Федерации со странами, которые радушно приняли у себя главу внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, не стоит. Собеседник ФАН выразил уверенность, что визит Помпео был лишь своего рода «разведкой».