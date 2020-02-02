Помпео вдохновился Парком высоких технологий в Белоруссии



Нур-Султан, 2 февраля. Глава Госдепа США Майк Помпео после своего визита в Белоруссию заявил, что очень вдохновился увиденным в Парке высоких технологий.

Фото из парка появились сегодня в микроблоге дипломата. В подписи к снимкам он отметил, что этот объект является отличным примером того, как Белоруссия может использовать «свой экстраординарный потенциал роста», а также проводить «перспективную экономическую политику и разумное регулирование».

Тут же Помпео ожидаемо отметил и роль американских инвестиций, которые, по его мнению, могут улучшать благосостояние во всех странах мира.

Напомним, поездка госсекретаря в Минск состоялась 1 февраля. Во время встречи с президентом республики Помпео заявил, что Белоруссия активно борется с терроризмом и это очень ценят в США. Тут же он отметил, что в Вашингтоне прекрасно понимают, что у Минска «длительная история с Россией», поэтому он не говорит о выборе между РФ и США, но имеет в виду расширение дипломатических отношений.

2 февраля Помпео прибыл в Казахстан, откуда улетит в Узбекистан.