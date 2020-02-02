На Филиппинах скончался пациент с коронавирусом из Уханя. События дня. ФАН-ТВ

Коронавирус унес жизнь пациента на Филиппинах Смертельный коронавирус сегодня взял новую планку на международном уровне. На Филиппинах скоропостижно скончался один из зараженных, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). И это первый случай, когда эпидемия унесла жизнь за пределами Китая. Известно, что ранее 44-летний пациент прибыл на Филиппины из Уханя — эпицентра эпидемии. При этом число стран, где зафиксирован вирус, приближается к 30. Почти все заболевшие — граждане и туристы из Китая. Но и тут появились исключения — власти Японии выявили случай, никак не связанный с поездками в Поднебесную. Напомним, что на данный момент число жертв болезни достигло 304, заражены вирусом свыше 14 000 человек. А, кроме того, сегодня стало известно о вспышке птичьего гриппа в китайской провинции Хунань. Но на людей эта напасть пока не распространилась.

Подозреваемый задержан после ЧП в Новосибирске История из Новосибирска, где обрушилась крыша одного из зданий, обрастает новыми подробностями. Вероятный организатор трагично обернувшейся вечеринки 27-летний мужчина задержан. Напомним, что сегодня ночью там обвалилась пристройка с гардеробом для гостей. По предварительной версии, кровля рухнула, не выдержав снега. Спасатели извлекли из-под завалов пять человек (одного из них без признаков жизни). А в момент ЧП самостоятельно эвакуироваться смогли почти 200 человек. И, не исключено, что их присутствие там было вообще незаконным. Ведь, по некоторым данным, никакого кафе уже давно не существует, а на самом деле здесь располагался подпольный ночной клуб, где сегодня проходила очередная тусовка. Кроме того, любопытные сведения раскрыла и новосибирская прокуратура: оказалось, что капитальное здание принадлежит одному из предприятий сибирского отделения Российской академии наук (РАН). И в последнее время собственник своим владением не пользовался (во всяком случае, формально). Как и по чьему приглашению там оказались «ночные гости», еще предстоит выяснить.

В Петербурге загорелся комплекс «Лениздат» А вот другое ЧП сегодня застало врасплох Северную столицу. В Петербурге на набережной реки Фонтанки загорелся бизнес-центр «Лениздат». Федеральное агентство новостей публикует кадры происшествия. Пожар в историческом здании начался, предположительно, с офисов на четвертом этаже. Затем добрался до пятого и даже до крыши, которая частично обрушилась. Огонь охватил площадь свыше 200 м² и окутал густым дымом внутренний двор. На место ЧП прибыли более 30 сотрудников МЧС. Спасатели эвакуировали гостей и сотрудников комплекса, сведений о жертвах и пострадавших пока не поступало. Как и о возможных причинах возгорания.