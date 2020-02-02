Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Москва, 2 февраля. Пассажир умер на борту самолета, который следовал из Челябинска в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе лоукостера «Победа».

Пассажирский лайнер приземлился в аэропорту «Внуково» в российской столице, на борту был мертвый пассажир. По предварительным данным, после посадки самолета «одного из клиентов не удалось разбудить, с ним был сопровождающий».

На место незамедлительно прибыли сотрудники медицинских служб, которые констатировали смерть пассажира.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Специалисты выясняют точные причины смерти человека.