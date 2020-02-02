Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Москва, 2 февраля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.

На снимке парламентарий предстала в деловом костюме, блузке тигрового окраса и черных сапожках. При этом бывший прокурор Крыма сделала себе макияж и прическу.

«Привыкли меня видеть непослушным депутатом или злючим прокурором? Ну, я ведь крымская «няш-мяш». Вот и подоспели снимки с моей голливудской фотосессии», — пишет Поклонская в Facebook.

Поклонская пообещала и дальше выкладывать снимки из «голливудской» фотоссессии. Она также призвала всех мужчин подарить своим любимым поход к фотографу, поскольку это повышает настроение и самооценку.

«Чувствуешь себя прям звездой», — отметила депутат.

Отметим, что реакция подписчиков на пост оказалось неоднозначной. Одни стали укорять Поклонскую за то, что она «зазвездилась» и что образ «девочки с подиума» ей не к лицу. Другие, напротив, восхитились ее красотой. Некоторые даже сравнили народную избранницу с известной американской актрисой и американским секс-символом Шэрон Стоун.

«Это не няш-мяш, это ух и ах! Очень красиво!», «Вау! Супер-красотка, без скидок. На уровне молодой Шэрон Стоун», — пишут в комментариях.

Напомним, что шутливое прозвище няш-мяш прикрепилось к Поклонской еще в бытность ее работы прокурором Крыма. Сотрудница правоохранительных органов благодаря своей миловидной внешности, которая соответствует стандартам женской красоты в анимэ и манге, стала невероятно популярна в Японии. Даже бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма признавался, что является большим поклонником красоты Поклонской. После этого крымского прокурора в шутку стали называть няш (от «ня» — японское звукоподражание мяуканию кошки, которое стало синонимом понятия «милый» и «прелестный»). Сперва Поклонскую такая популярность сердила («Здесь я прокурор. И поэтому никаких няш-мяш»), однако затем стала относиться к собственному «бренду» более иронично.