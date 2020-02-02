Жители Волгоградской области 30 лет добивались питьевой воды

В Волгоградской области, в поселке имени 62-й Армии, 700 человек вынуждены были ездить за водой в соседнее поселение или каждый раз покупать бутилированную. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.
Поселок имени 62-й Армии появился в Волгоградской области после войны. Со временем число домов в нем выросло до 300, но централизованное питьевое водоснабжение так и не провели. Работы начались в 1990-е годы, но подрядчик просто бросил дело на половине пути, и о жителях поселка забыли еще на 30 лет. Все это время они вынуждены были добывать питьевую воду самостоятельно — ездили на родники, в соседний поселок, покупали воду в магазине. И постоянно напоминали чиновникам о своей проблеме.
«Раньше у нас были земляные колодцы, там была хорошая вода. Но после установки септиков в домах вода в колодцах испортилась. Я переписываюсь с администрацией уже 20 лет, никогда не отказывали, отвечали «рассмотрим», «поможем», «в следующем году выделим деньги», — пояснил житель поселка Александр Архипов.
Но время шло, а ситуация никак не менялась. Тогда отчаявшиеся люди обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Активисты движения направили заявление в районную прокуратуру, и дело сдвинулось с мертвой точки.
«Прокуратура Краснооктябрьского района провела проверку и подтвердила, что граждане вынуждены использовать для бытовых нужд воду из подземного источника. А она, по заключению специалистов, не соответствует санитарным нормам. После этого прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию Волгограда и ООО «Концессии водоснабжения» обеспечить централизованным питьевым водоснабжением жителей поселка», — рассказали в ОНФ Волгоградской области.
Судебные тяжбы с чиновниками продолжались почти год, но в итоге суд признал правоту прокуратуры, общественников и жителей.
«Центральный районный суд Волгограда удовлетворил эти требования в полном объеме, обязав ответчиков в течение года обеспечить жителей питьевой водой. А до этого ООО «Концессии водоснабжения» будет обеспечивать подвоз питьевой воды в поселок без ограничения объемов», — сообщает прокуратура.
В отделении ОНФ в Волгоградской области уверены, что теперь водопровод будет непременно проложен. Член регионального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Волгоградской области Давид Макян прокомментировал эту победу.
«Администрация областного центра несколько раз обжаловала решения суда первой инстанции, но теперь мы уверены, что водопровод будет проложен. Сейчас уже начаты проектные работы. Кроме жителей поселка имени 62-й Армии коммуникациями смогут пользоваться и многодетные семьи, земельные участки которых расположены рядом».