Жители Волгоградской области 30 лет добивались питьевой воды

В Волгоградской области, в поселке имени 62-й Армии, 700 человек вынуждены были ездить за водой в соседнее поселение или каждый раз покупать бутилированную. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Поселок имени 62-й Армии появился в Волгоградской области после войны. Со временем число домов в нем выросло до 300, но централизованное питьевое водоснабжение так и не провели. Работы начались в 1990-е годы, но подрядчик просто бросил дело на половине пути, и о жителях поселка забыли еще на 30 лет. Все это время они вынуждены были добывать питьевую воду самостоятельно — ездили на родники, в соседний поселок, покупали воду в магазине. И постоянно напоминали чиновникам о своей проблеме.

«Раньше у нас были земляные колодцы, там была хорошая вода. Но после установки септиков в домах вода в колодцах испортилась. Я переписываюсь с администрацией уже 20 лет, никогда не отказывали, отвечали «рассмотрим», «поможем», «в следующем году выделим деньги», — пояснил житель поселка Александр Архипов.

Но время шло, а ситуация никак не менялась. Тогда отчаявшиеся люди обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Активисты движения направили заявление в районную прокуратуру, и дело сдвинулось с мертвой точки.

«Прокуратура Краснооктябрьского района провела проверку и подтвердила, что граждане вынуждены использовать для бытовых нужд воду из подземного источника. А она, по заключению специалистов, не соответствует санитарным нормам. После этого прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию Волгограда и ООО «Концессии водоснабжения» обеспечить централизованным питьевым водоснабжением жителей поселка», — рассказали в ОНФ Волгоградской области.

Судебные тяжбы с чиновниками продолжались почти год, но в итоге суд признал правоту прокуратуры, общественников и жителей.

«Центральный районный суд Волгограда удовлетворил эти требования в полном объеме, обязав ответчиков в течение года обеспечить жителей питьевой водой. А до этого ООО «Концессии водоснабжения» будет обеспечивать подвоз питьевой воды в поселок без ограничения объемов», — сообщает прокуратура.

В отделении ОНФ в Волгоградской области уверены, что теперь водопровод будет непременно проложен. Член регионального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Волгоградской области Давид Макян прокомментировал эту победу.