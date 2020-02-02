Мэр Новосибирска заявил о необходимости проверить объекты Академгородка после ЧП

Новосибирск, 2 февраля. Градоначальник Новосибирска Анатолий Локоть после обрушения пристройки к находящемуся в ведении предприятия Сибирского отделения РАН хозяйственному корпусу заявил о необходимости проверить все подобные объекты Академгородка. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, на территории Академгородка есть объекты, которые используются не в целях научной деятельности СО РАН, поэтому легитимность их работы необходимо проверить.

Ранее новосибирская прокуратура сообщила, что здание, пристройка к которому обрушилась, находилось в ведении ФГУП ЖКХ ННЦ СО РАН и представляло из себя хозяйственный корпус. Как отметил руководитель города, здание было абсолютно не предназначено для проведения развлекательных мероприятий.

В воскресенье в МЧС сообщили, что в Советском районе Новосибирска обрушилась крыша в кафе, под завалами оказались люди. В областном главке ведомства уточнили, что пристройка, скорее всего, не выдержала тяжести скопившегося снега. В результате обрушения погибла 22-летняя девушка, еще четыре человека получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.