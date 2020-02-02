Запад открыто влияет на позицию ООН по Сирии, не скрывая своей роли

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерриш призывает немедленно прекратить боевые действия на северо-западе Сирии. Соответствующая информация была представлена в заявлении пресс-секретаря.

Как замечает Дюжаррик, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций считает важным немедленно прекратить боевые действия в Сирии, которые вызывают обеспокоенность. В ООН считают недопустимым, нападения на гражданских лиц и мирную инфраструктуру в этом регионе.

В заявлении обращается внимание на действие террористических группировок, которые также ведут военные операции на северо-востоке Сирии. Однако вместо призыва к боевикам радикальных исламистских группировок прекратить огонь, в ООН лишь говорят о «соблюдении норм международного права» при боестолкновениях.

Необходимо вспомнить, что еще в сентябре прошло года Антониу Гутерииш решил начать расследование воздушных атак на северо-западе Сирии. Несмотря на отсутствие какой-то аргументации и доказательств, в ООН считают, что сирийские власти и российские подразделения Воздушно-космических сил РФ виновны в разрушении объектов здравоохранения и образования в Идлибе. При этом на действия боевиков в этом регионе внимания никто обращать не собирался и, судя по нынешним заявлениям, даже не планирует.

А ведь напомним, что после подписания между сторонами конфликта соглашения о прекращении огня, только Сирийская арабская армия (САА) соблюдала пункты договора, лишь отвечая на провокации. Однако из-за растущего числа нападений со стороны боевиков, правительственным войскам Сирии пришлось вынуждено возобновить военную операцию в Идлибе, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей.

Очередные заявления ООН отлично доказывают, что эта международная структура уже давно превратилась в способ давления и продвижения интересов западных стран, в особенности США. Поэтому не удивительно, что ООН не обращает внимание на деятельность террористических формирований в Сирии, многие из которых поддерживаются американцами. Сам же Вашингтон не имеет цели завершить сирийский конфликт и искусственно подогревает его, путем, в том числе подобных заявлений ООН, которая стала фактически марионеткой в западной политике.

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило зависимость ООН от стран Запада с членом-корреспондентом РАЕН, экспертом по геополитике Константином Соколовым.

Как замечает Соколов, сейчас действительно заметно огромное влияние Запада на эту международную структуру, поэтому подобные заявления делаются с достаточно очевидной целью.

«В Сирии происходит урегулирование ситуации без участия США и стран Запада. Такое урегулирование придает достаточно больший вес России в этом регионе и в целом, а также нашим союзникам – Турции, Сирии и другим странам. Поэтому Запад и пытается дискредитировать любыми путями этот процесс. Любая возможность дискредитировать действия российских, сирийских и даже порой турецких сил в регионе будет использовать без сомнений».

Говоря же о том, насколько сейчас ООН вообще является объективной и адекватной платформой ведения переговоров для завершения конфликтов, Соколов обратил внимание, что к сожалению, сейчас сложилась такая система, которая рушит цель создания и работы этой международной организации.

«Сейчас в мире сложилась единая мировая система, в том числе экономическая и информационная, когда определенные мировые СМИ формируют картину мира. Существует и система политического давления со стороны США и их ближайших союзников, на третьи страны. В этих условиях ООН уже давно не выполняет свою миротворческую функцию. И это подтверждается вооруженными конфликтами разного калибра, включая войну в Ираке. Сейчас работа ООН пробуксовывает. Нормально она функционировала лишь в биполярной системе мира, когда были два сопоставимых по силе центра».

В заключение эксперт по геополитике напомнил, что влияние стран Запада на ООН достаточно очевидное. Тут можно посмотреть на проводимые заседания, кто какую позицию заявил и, кто ее поддержал.

«Безусловно, сегодня доминирующее влияние стран Запада на ООН настолько открытое, что его уже никто не скрывает».

Напомним, что вечером 1 февраля руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков сообщил о нарушении радикальными исламистами режима перемирия в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Хама.