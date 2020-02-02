Шаповалов предупредил об эскалации напряженности в Ливии из-за военной базы Турции

Анкара намерена построить военную базу неподалеку от ливийской столицы Триполи, о чем сейчас ведет переговоры с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщил со ссылкой на источники в военных структурах телеканал Al Arabiya.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов назвал этот шаг со стороны турецких властей намеренной эскалацией напряженности в североафриканском государстве, на что непременно должно отреагировать международное сообщество.

По информации СМИ, на новой военной базе в Ливии Турция может разместить свои подразделения спецназа, а также военнослужащих турецких ВМС. Предполагается также возведение пункта связи и строительство взлетно-посадочной полосы.

Стоит отметить, что Турция, несмотря на взятые на себя обязательства по поддержанию инициатив, подтвержденных в ходе саммита по Ливии в Берлине, продолжает сотрудничать с бандформированиями оккупационного режима Файеза Сарраджа. Именно продолжающиеся поставки Анкарой вооружений в Триполи в обход эмбарго ООН и переброска сирийских наемников для пополнения рядов террористических группировок ПНС являются ключевыми дестабилизирующими факторами ливийского кризиса.

По мнению Владимира Шаповалова, Совет Безопасности ООН обязательно должен отреагировать на подобную деятельность Турции и потребовать прекращения действий, которые могут привести к усложнению ситуации в Ливии и продолжению кровопролития в этой стране. Он обратил внимание: Анкару совершенно не беспокоит, что сотрудничество с боевиками ПНС противоречит интересам ливийского населения, уставшего от затяжного конфликта.

«Естественно, такие действия [Турции] существенно усиливают эскалацию напряженности в Ливии с учетом того, что возле Триполи располагается зона военных действий, линия разграничения. Сейчас, когда ливийский гражданский конфликт достиг апогея, любая подобного рода деятельность, конечно, неприемлема с точки зрения принципов международного права. Безусловно, я думаю, что этот вопрос должен стать предметом обсуждения в Организации Объединенных Наций. Полагаю, что ведущие страны мира и государства — члены ООН должны указать Турции на то, что этот очередной акт вмешательства во внутренние дела Ливии, усиление турецкого военного присутствия и эскалация напряженности в Северной Африке противоречат обязательствам по мирному урегулированию ливийского кризиса, которые подтвердила Анкара в ходе берлинской международной конференции. Действия Турции не соответствуют интересам ливийского народа и народов Средиземноморья, поскольку никак не приближают Ливию к миру. Именно такой должна быть реакция международного сообщества», — считает эксперт.

Кроме того, политолог подчеркнул, насколько важным на текущий момент является поддержание мирных процессов и сохранение режима прекращения огня в Ливии. Он признал, что далеко не все страны — члены СБ ООН имеют единую позицию касательно нарушений турецкой стороны в Северной Африке и Средиземноморье.

«Мир в Ливии в настоящее время очень сильно зависит от консолидации усилий ведущих стран, но, к сожалению, до этого очень далеко. Об этом свидетельствует тот факт, что на предложение нашего президента собраться пятерке постоянных членов Совбеза ООН две страны пока не дали никакого ответа, это США и Великобритания. Сложно представить, что все государства Совбеза в данном случае будут готовы к какой-то единой реакции в отношении Турции», — сделал неутешительные выводы Шаповалов.

По словам кандидата исторических наук, Анкара отчетливо понимает, что не стоит сильно рассчитывать на сирийских наемников, переправляемых регулярно в качестве помощи ПНС. Он напомнил, что многие джихадисты приехали в Ливию из Идлиба ради наживы, но не для того, чтобы погибать за марионеточный триполитанский режим, поэтому большинство из них вполне могут дезертировать и мигрировать в страны ЕС под видом беженцев. Поэтому Турция ради собственных геополитических интересов хочет усилить свои позиции в североафриканском государстве.

«Позиции ПНС, которое поддерживает Турция, слабы, и, в общем-то, нет никаких шансов, что Правительство национального согласия одержит победу в этой войне. Наемники [сирийские] не хотят рисковать своей жизнью в этой ситуации. Поскольку Ливия находится рядом с Европой и является основным транзитным путем для миграции в ЕС, перебрасывание наемников на ливийскую территорию чревато тем, что многие из них захотят, смешавшись с толпой мигрантов, оказаться подальше от тяжелых военных действий. Фактически на текущий момент есть реальная угроза, что часть наемников, а это представители радикальных исламистских организаций, могут оказаться в европейских странах и посеять там нестабильность. Что касается позиции Турции, то, конечно, уповать на наемников в Ливии бессмысленно. Вероятно, турецкое руководство это понимает и принимает такое решение об усилении своих позиций в регионе за счет строительства военной базы возле Триполи», — констатировал собеседник ФАН.

Напомним, ранее редакция ФАН сообщала о фактах массового дезертирства сирийских наемников ПНС Ливии, которые сбегают на территорию Италии. В большом материале, посвященном турецкому вмешательству во внутриливийский конфликт, ФАН рассказал о многочисленных нарушениях оружейного эмбарго ООН от 2011 года.