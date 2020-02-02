В посольстве РФ в Китае назвали число готовых покинуть Хубэй россиян

Пекин, 2 февраля. Уехать из китайской провинции Хубэй в связи с продолжающейся вспышкой коронавируса готовы около 130 граждан РФ. Об этом рассказал в воскресенье пресс-атташе посольства России в Китае Георгий Егоров в эфире телевизионного канала «Россия 24».

В дипломатической миссии уточнили, что на данный момент формируется список россиян, которые планируют в экстренном порядке покинуть территорию провинции.

«Число соотечественников, с которыми мы установили связь, на данный момент составляет 202 человека, из них 130 человек выразили готовность покинуть провинцию Хубэй», — заявил Егоров, добавив, что о порядке и времени эвакуации будет объявлено позже.

Ранее стало известно, что для эвакуации россиян из Китая планируется задействовать самолеты ВКС России.