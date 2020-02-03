Корреспондент ФАН побывал в бывших штаб-квартирах боевиков Маарет-ан-Нумана

Дамаск, 3 февраля. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) продолжает делиться репортажами из освобожденного от террористов сирийского Маарет-ан-Нумана, провинция Идлиб.

После ухода незаконных вооруженных формирований город пребывает в плачевном состоянии — повсюду руины, большинство жилых районов полностью разрушены, древние артефакты и скульптуры нуждаются в восстановлении.

Запрещенная в РФ террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»1, которая долгое время удерживала Маарет-ан-Нуман, считала его одним из главных опорных пунктов в регионе. Во время оккупации многие общественные и исторические объекты были преобразованы в убежища и штаб-квартиры, среди них — прославленный археологический музей.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

На предоставленных кадрах можно увидеть, что террористы превратили музей в штаб-квартиру после того, как распродали за бесценок большую часть его экспонатов.

Музей Маарет-ан-Нумана является одним из крупнейших музеев мозаичной живописи в регионе, в нем хранились картины, фрески, скульптуры, а также различные объекты древности.

Напомним, что один из крупнейших городов провинции Идлиб был освобожден впервые с 2012 года.

Ранее ФАН опубликовал кадры из разрушенных кварталов освобожденного Маарет-ан-Нумана. На видео можно было заметить разрушенные жилые кварталы и опустошенные рынки, где когда-то собирались множества людей. По последним данным, город разрушен примерно на 80%.

Ожидается, что после окончательной ликвидации самодельных бомб и мин-ловушек, а также открытия главных дорог, подразделения сирийской армии откроют все районы Маарет-ан-Нумана, вывезут обломки разрушенных зданий и начнут планомерное восстановление объектов инфраструктуры.

Стоит отметить, что город покинули практически все местные жители: все жизненно важные центры сейчас абсолютно пусты.

1 Организация запрещена на территории РФ.