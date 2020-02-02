Эрдоган бросил вызов России, отправив танки и боевиков в сирийский Идлиб

Анкара бросает вызов России, отправив крупные силы на помощь боевикам в провинции Идлиб. Колонны с боевой техникой, снаряжением и боеприпасами стягиваются к границам Сирии, пока как турецкие «наблюдатели» спешно возводят укрепления на пути сирийской армии. О том, чем эскалация грозит обернуться для Турции, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Турок у ворот

Турецкое агентство Anadolu сообщило вчера о движении военного конвоя через район Ислахие в направлении провинции Хатай, где располагаются важнейшие пропускные пункты на границе Сирии. В составе конвоя из 15 единиц техники замечены самоходные гаубицы, бронетехника и БМП.

#Urgent The entry of a Turkish military convoy containing tanks and artillery into Idlib from the "Kafrlusen" border crossing in the north of the province.#syria #Idlib pic.twitter.com/VtRpqc5HsF — Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) February 2, 2020

Часть турецких сил уже на территории Сирии. Кадры с проходом турецкого конвоя с танками и БМП через пограничный переход в Кафр-Лусине распространяются в социальных сетях.

عاجل دخول رتل عسكري تركي يحوي دبابات ومدافع إلى إدلب من معبر "كفرلوسين" الحدودي شمال المحافظة. pic.twitter.com/qamgS2DLtf — Mohamad Rasheed محمد رشيد (@mohmad_rasheed) February 2, 2020

Бронетехника была замечена также близ города Рейханлы, который служит перевалочным пунктом для турецких сил и боевиков из протурецких группировок, покидающих Идлиб.

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcı ve tanklar, İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı'ya ulaştı. pic.twitter.com/VRdnYjpvx7 — Öztürk (@oztrk_aydn) February 2, 2020

Нападение в Алеппо

Вчера боевики протурецкой «Сирийской национальной армии» напали на правительственные силы на севере Алеппо. Бандформирования стремятся отвлечь на себя САА, которой удалось развить наступление на юге Алеппо и взять в окружение наблюдательный пункт турецких войск в районе Рашидин-4 (из этого квартала под «присмотром» турецких наблюдателей террористы неоднократно обстреливали жилые районы Алеппо).

Turkish Military observation post in Al Rashiding district of Aleppo city. Seen from Syran Military positions. pic.twitter.com/QpQej57VdJ — Aldin ???????? (@aldin_ww) January 30, 2020

Протурецкие группировки объявили о начале кампании «Пылкая решимость». Одновременно террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в России) организовали массированную атаку против САА в Алеппо. Всего за час против сирийских позиций в районе Аз-Захра было брошено три «шахид-мобиля». По данным «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR), потери велики с обеих сторон — сообщается о гибели более ста военнослужащих и боевиков.

#ALEPPO



Footage shows moments of the first SVBIED detonated in western Aleppo City (Zahra neighborhood), full scale counter-offensive is going on right now. pic.twitter.com/1uQ15zwTMy — Juhayman Al-Hadari / جهيمان الحضاري (@HomsiReporter) February 1, 2020

Впрочем, «пылкую решимость» бандформирования на севере Алеппо демонстрировали недолго — уже к концу дня правительственным силам удалось вытеснить их из Телль-Раххаля и Харабиши. Ожесточенного сопротивления боевики не оказывали, отступив на территорию, подконтрольную турецким силам.

Турция вбила клин между Дамаском и Алеппо

Тем временем в Идлибе Турция спешно создает укрепления вокруг города Серакиб, который остался единственным крупным населенным пунктом под контролем террористов на автодороге М5. Забыв разногласия с джихадистами «Хайят Тахрир аш-Шам», Турция готовится к обороне Серакиба.

Video showing the stationing of Turkish forces at the Turkish observation post, which was established today, east of Saraqib pic.twitter.com/1efsbFkAlo https://t.co/1efsbFkAlo https://t.co/ooU9U2fPM5 — Floki (@FlokiFloki2018) February 2, 2020

Видеозаписи из города подтверждают — созданы новые «наблюдательные пункты» к югу и к северу от города, блокируя стратегическую автодорогу М5, а также к востоку, блокируя подступы оттуда.

???????????????? - Video que muestra soldados turcos desplegados al este de Saraqib. pic.twitter.com/1hRmDG2REE — El Druso (@Eldruso) February 1, 2020

Судя по всему, турецкие войска намерены не допустить возвращения Серакиба под контроль правительственных войск — а это прямое нарушение сочинских договоренностей, заключенных между Россией (представлявшей Сирию) и Турцией в сентябре 2018 года. Согласно положениям «сочинской сделки», САА должна была получить контроль над трассой М5 Дамаск — Хама — Алеппо, одной из ключевых логистических артерий Сирии, еще в начале 2019 года.

Имперские амбиции Эрдогана

Политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что власти Турции сильно рискуют, запуская эскалацию сразу на нескольких фронтах. В интервью Федеральному агентству новостей эксперт объяснил разрушительную политику Эрдогана имперскими амбициями.

«Действия Турции — открытая угроза суверенитету Сирийской арабской республики. Эрдоган поставил под удар [сочинские и астанинские] соглашения, которые были подписаны ранее между Россией и Турцией. Действия Турции подчеркивают непредсказуемость политики Эрдогана, и вызывают озабоченность. Можно провести параллель между действиями Турции в Сирии и в отношении Ливии — это, по сути, единая стратегия по реализации идей «неоосманизма», этакой турецкой нео-имперскости, для создания турецкой зоны влияния в восточном Средиземноморье, — отметил Шаповалов. — Это весьма опасно для мира на всем Ближнем Востоке».

Ливия стала спусковым крючком для эскалации в Сирии

На данный момент, рассматривая эскалацию в Сирии, невозможно не учитывать политику, которую Анкара последовательно проводит в Ливии, поддерживая нелегитимное Правительство национального согласия и превратив его главу Файеза Сарраджа в политическую марионетку.

«[Политика Эрдогана в Ливии и эскалация на северо-востоке Сирии] это две очень тесно связанные проблемы, и эскалация напряженности в Ливии сказывается и на сирийской ситуации: переход к более агрессивной риторике и действиям, направленным на военное вмешательство в ливийский конфликт, привели и к более агрессивным действиям в Сирии», — уверен Владимир Шаповалов.

Вербовка боевиков из сирийских террористических группировок на севере Сирии и запуск работы «ливийского экспресса» ведут к дополнительному росту эскалации в обеих странах. Кроме того, планы президента Эрдогана задействовать и в Сирии, и в Ливии, и на севере Ирака непосредственно турецкую армию ведут к росту напряжения и в турецком обществе.