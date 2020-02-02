Турция направила на север Идлиба десятки танков и БТР

Дамаск, 2 февраля. Несколько десятков турецких танков и бронемашин пересекли границу с Сирией и двинулись на юг провинции Идлиб.

По данным арабского телеканала Asharq Al-Awsat, военная колонна прошла через контрольно-пропускной пункт «Кафр-Лусейн» на севере Идлиба. Речь идет по меньшей мере о 40 единицах военной техники.

28 января через этот КПП в Сирию вторглась другая турецкая колонна. В ее составе 12 военных грузовиков, перевозящих материально-техническое оборудование. По данным Al Arabiya, она направилась на юг Идлиба.

По информации Al Mayadeen, передовые подразделения САА окружили наблюдательный пост турецких военных в поселке Маар-Хаттат. Он расположен к югу от форпоста запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 в Мааррет-ан-Нумане. В конце декабря сирийские военные блокировали другой турецкий пост в Сармане, пишет ТАСС.

1 Организация запрещена на территории РФ.