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Козюлин рассказал, зачем Москва задействовала ВКС при эвакуации россиян из Китая

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Эксперт Козюлин рассказал, зачем Москва задействовала ВКС при эвакуации россиян из Китая

Военный эксперт Вадим Козюлин сообщил, что, отправляя ВКС в Китай, министр обороны РФ Сергей Шойгу выполняет главную задачу — защищает россиян от опасного коронавируса.

Ранее «Известия» со ссылкой на осведомленный источник сообщили, что в эвакуации граждан РФ из Китайской Народной Республики задействуются пять самолетов авиационной дивизии особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России. Так, 1 февраля они вылетели из Москвы в Улан-Удэ, после чего направятся в КНР.

Стало известно, что некоторые из привлеченных к военной операции медицинских работников ранее принимали участие в борьбе с лихорадкой Эбола в Африке. Кроме того, в Китай отправились и специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа.

Эксперт Козюлин рассказал, зачем Москва задействовала ВКС при эвакуации россиян из Китая

Комментируя сообщение, профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что Москва может и должна использовать армию и воздушный флот для оказания помощи гражданам России, оказавшимся в чрезвычайной ситуации в другой стране.

«Да, действительно, в таких ситуациях военная авиация России активно задействуется, хотя для таких случаев у нас есть МЧС со своей авиацией. Но тут нужно помнить, что военные всегда приходят на помощь гражданам своей страны, это их главная обязанность. И они приходят на помощь в том числе нашим соседям, если те в ней нуждаются, если нужно что-то или кого-то перевезти. Кроме того, вполне возможно, что ВКС задействуются из-за современных медицинских бортов, которые не так давно были приняты на вооружение», — пояснил эксперт.

Тем не менее собеседник ФАН допускает, что в военном руководстве России прекрасно осознают всю опасность от коронавируса 2019-nCoV и поэтому намеренно не допускают гражданский персонал и технику.

Сергей Шойгу

«Фактически речь идет об эвакуации, причем о довольно экстренной. Ведь даже ВОЗ объявила опасность, эпидемию и глобальную угрозу. Вот наши военные соответствующим образом и реагируют. [Министр обороны РФ] Сергей Шойгу предпринимает все усилия для минимизации ущерба для населения. Хотя тут появлялись сообщения, что коронавирус для темнокожих и белых людей в пять раз менее опасен, чем для азиатских рас», — заключил Козюлин.

Напомним, 1 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для вывоза россиян из Китайской Народной Республики будут использованы самолеты Воздушно-космических сил России. Тогда же в Минобороны сообщили, что уже подготовили борты, которые будут сопровождать военные медики и вирусологи с необходимыми средствами диагностики и препаратами.

Эксперт Козюлин рассказал, зачем Москва задействовала ВКС при эвакуации россиян из Китая

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в китайской Ухани в конце декабря прошлого года. По последним данным, только в КНР зарегистрировано более 14 тыс. случаев заражения, 304 человека скончались. Всемирная организация здравоохранения признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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