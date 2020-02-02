Козюлин рассказал, зачем Москва задействовала ВКС при эвакуации россиян из Китая

Военный эксперт Вадим Козюлин сообщил, что, отправляя ВКС в Китай, министр обороны РФ Сергей Шойгу выполняет главную задачу — защищает россиян от опасного коронавируса.

Ранее «Известия» со ссылкой на осведомленный источник сообщили, что в эвакуации граждан РФ из Китайской Народной Республики задействуются пять самолетов авиационной дивизии особого назначения Воздушно-космических сил (ВКС) России. Так, 1 февраля они вылетели из Москвы в Улан-Удэ, после чего направятся в КНР.

Стало известно, что некоторые из привлеченных к военной операции медицинских работников ранее принимали участие в борьбе с лихорадкой Эбола в Африке. Кроме того, в Китай отправились и специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Восточного военного округа.

Комментируя сообщение, профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что Москва может и должна использовать армию и воздушный флот для оказания помощи гражданам России, оказавшимся в чрезвычайной ситуации в другой стране.

«Да, действительно, в таких ситуациях военная авиация России активно задействуется, хотя для таких случаев у нас есть МЧС со своей авиацией. Но тут нужно помнить, что военные всегда приходят на помощь гражданам своей страны, это их главная обязанность. И они приходят на помощь в том числе нашим соседям, если те в ней нуждаются, если нужно что-то или кого-то перевезти. Кроме того, вполне возможно, что ВКС задействуются из-за современных медицинских бортов, которые не так давно были приняты на вооружение», — пояснил эксперт.

Тем не менее собеседник ФАН допускает, что в военном руководстве России прекрасно осознают всю опасность от коронавируса 2019-nCoV и поэтому намеренно не допускают гражданский персонал и технику.

«Фактически речь идет об эвакуации, причем о довольно экстренной. Ведь даже ВОЗ объявила опасность, эпидемию и глобальную угрозу. Вот наши военные соответствующим образом и реагируют. [Министр обороны РФ] Сергей Шойгу предпринимает все усилия для минимизации ущерба для населения. Хотя тут появлялись сообщения, что коронавирус для темнокожих и белых людей в пять раз менее опасен, чем для азиатских рас», — заключил Козюлин.

Напомним, 1 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для вывоза россиян из Китайской Народной Республики будут использованы самолеты Воздушно-космических сил России. Тогда же в Минобороны сообщили, что уже подготовили борты, которые будут сопровождать военные медики и вирусологи с необходимыми средствами диагностики и препаратами.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в китайской Ухани в конце декабря прошлого года. По последним данным, только в КНР зарегистрировано более 14 тыс. случаев заражения, 304 человека скончались. Всемирная организация здравоохранения признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.