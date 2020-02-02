Либералы распространяют фейки о принуждении школьников к патриотическим занятиям

Москва, 2 февраля. Представители либеральной общественности устроили скандал из-за привлечения школьников к патриотическим мероприятиям в попытке испортить празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Известный в либеральной тусовке адвокат Татьяна Соломина рассказала в соцсетях, что ее сына в школе якобы заставляют ходить строем и разучивать военные песни на уроках физкультуры.

Однако на деле оказалось, что мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, полностью добровольные, и никто детей на них из-под палки не загонял. При этом Соломину откровенно возмутило, что дети почему-то не жалуются на такое «насилие» по отношению к себе.

Под постом рассерженной матери сразу же появились комментарии единомышленников. Так, например, пользователь с ником Джаскер, который выдал себя за школьника, рассказал, что учится в маленькой частной школе, где жалобы просто ни до кого не доходят.

А юзер с ником Davrida призналась, что учится в пятом классе и с гордостью рассказала, как всем классом прогуляла репетицию марша.

Примечательно, что и аккаунт Джаскера, и аккаунт Davrida по странному стечению обстоятельств были зарегистрированы в январе 2020 года — буквально за несколько дней до поста Соломиной. Еще один аккаунт, зарегистрированный на некоего Alexandr Borisenko, оказался «мусорным». Он существует с 2011 года, однако за все это время автор сделал менее 300 комментариев, причем большинство постов — это репосты «оппозиционеров». Все это свидетельствует о том, что устроенный либералами скандал целиком и полностью основан на фейках.