Малькевич сообщил о закулисных играх ПНС Ливии вокруг задержанных россиян

Москва, 2 февраля. Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии не спешит освобождать пленных граждан РФ, несмотря на соглашение, подписанное по итогам берлинской конференции. Об этом сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей, журналист Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

Он отметил, что представители ПНС Ливии вместо выдачи россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана приступили к «закулисным играм и переговорам через посредников».

«Сначала говорили о намерении отпустить Самера Суэйфана. Теперь через другие источники сообщают, что решили выпустить Максима Шугалея, мотивируя это тем, что у него проблемы со здоровьем», — сообщает Малькевич.

Он также подчеркнул, что Шугалей пережил в заключении инсульт, но, несмотря на это, отказывается от освобождения без своего партнера. Власти в Триполи при этом, по его словам, решили оставить себе одного заложника.

«И для нас подобное торгашество абсолютно неприемлемо! Впрочем, люди, привыкшие наживаться на похищении людей, иначе вести себя не умеют», — заметил Малькевич.

Журналист добавил, что ПНС воспринимает тюрьму Митига, в которой содержатся россияне, в качестве магазина, делая бизнес на торговле людьми.

Ранее Фонд защиты национальных ценностей опубликовал в газете The Washington Post открытое письмо, в котором попросил генсека ООН Антониу Гуттериша и его спецпредставителя по Ливии Гасана Саламе оказать влияние на главу ПНС Ливии Файеза Сарраджа, чтобы россияне были освобождены.

Малькевич особо отметил, что, в соответствии с соглашением, подписанным в Берлине, ПНС должно отпустить всех пленных.

Напомним, о задержании российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии стало известно в июле 2019 года.