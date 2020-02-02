«Нафтогаз» призвал украинцев не продавать домашних животных для оплаты ЖКУ

Киев, 2 февраля. Украинская компания «Нафтогаз» напомнила, что право на субсидию имеют семьи, которые тратят на оплату ЖКУ более чем 15-20% семейного бюджета и призвала не продавать домашних питомцев для оплаты коммуналки. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба компании.

«Семьи, которые расходуют на коммуналку больше, чем 15-20% своего семейного дохода, имеют право на государственную субсидию», — следует из сообщения «Нафтогаза», опубликованного в социальной сети Facebook.

Кроме того, в компании напомнили, что в государственном бюджете «предусмотрено примерно 50 миллиардов гривен средств на частичную оплату платежек для семей, которым трудно сделать это в полном объеме».

«Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Необходимо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право на законодательном уровне», — уточнили в компании.

Ранее депутат украинской Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Евгений Брагар на вопрос пожилой украинки о том, как прожить на пенсию в 80 долларов и при этом оплачивать коммунальные услуги, предложил ей продать собаку элитной породы, если она у нее имеется​​​. Позднее парламентарий извинился за такое предложение. Заместитель председателя фракции и глава пресс-офиса «Слуги народа» Евгения Кравчук раскритиковала высказывание Брагара.