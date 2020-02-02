Сервис Aviasales узнал секреты комфортного путешествия

Москва, 2 февраля. Подушка для шеи и маска для сна являются необходимыми атрибутами путешественников, которые стремятся сделать свою поездку более комфортной. Соответствующую информацию передают эксперты по поиску дешевых авиабилетов Aviasales.

Они опросили шесть тысяч пользователей и выяснили, что 32% респондентов никогда не отправляются в путешествие без подушки для шеи. Большинство путешественников подчеркнули, что берут с собой надувную подушку, чтобы не отягощать ручную кладь. Также 23% заявили, что покупают компрессионные носки.

Кроме того, каждому пятому, как выяснил сервис, чтобы чувствовать себя комфортно, важно сидеть у иллюминатора. 14% респондентов отметили, что им во время полета необходима маска для сна. 11% постоянно берут с собой увлажняющие средства, чтобы предотвратить сухость кожи, в том числе крем для рук и лица, салфетки, бальзам для губ, термальную воду.

Ранее эксперты туристического сервиса Skyscanner опубликовали список туристических трендов 2020 года на основе динамики заинтересованности к тем направлениям, которые были актуальны в 2019 году. По прогнозам специалистов, в 2020 году среди россиян самым востребованным городом для отдыха станет Нячанг во Вьетнаме.