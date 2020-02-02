МЧС опровергло сообщения об обрушении в горящем здании «Лениздата» и эвакуации людей

Санкт-Петербург, 2 февраля. МЧС опровергло сообщения об обрушении конструкций в горящем здании «Лениздата» в Санкт-Петербурге и эвакуации в связи с этим 100 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства по региону.

Данные об обрушении и эвакуации накануне опубликовал ряд СМИ.

«Сведения о 100 эвакуированных и обрушении конструкций в здании «Лениздата» не соответствуют действительности», — передает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пятиэтажное здание «Лениздата», расположенное в Центральном районе Северной столицы, загорелось утром 2 февраля. Сообщается, что огонь распространился на площади около 200 квадратных метров. Возгорание произошло на четвертом этаже здания.

Отмечается, что пожару присвоили второй ранг опасности, сведений о погибших и пострадавших пока нет. Причины происшествия пока не установлены.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о крупном пожаре, который случился на складе в Московской области. Возгорание на площади более 2 тысяч квадратных метров произошло в деревне Островцы, расположенной в городском округе Раменское.