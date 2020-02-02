Турция перебрасывает боевиков на сторону ПНС Ливии вопреки международным договоренностям

Анкара, 2 февраля. 2900 сирийских боевиков, поставляемых так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии Турцией, воюют на территории Ливии, в то время как еще 1800 наемников тренируются на базе турецких лагерей. Об этом изданию Syriahr сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека (Сирийская обсерватория по правам человека).

Центру мониторинга за соблюдением прав человека стало известно, что 64 наемника, отправившихся в Ливию, сбежали в Европу, а еще 72 человека погибли во время боевых действий в Триполи в кварталах Салах ад-Дин, Рамла и Аль-Хадба.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о вербовке боевиков из Сирии в Африне в районе проведения операции «Щит Евфрата» и северо-востоке Сирии. Потенциальным наемникам обещали ежемесячные выплаты по две тысячи долларов США. При этом сообщается, что переброшенные для помощи ПНС Ливии сирийские боевики десятками гибнут в боях под Триполи.

Львиную долю желающих отправиться воевать на территорию Ливии составляли выходцы из подразделений сирийских повстанцев: «Лива аль-Муатасим», «Дивизия Султан Мурад», «Бригада соколов севера», «Дивизия Хамза», «Фейлак аш-Шам», «Бригада Сулейман Шаха» и «Бригада Самарканд».

Тунис выразил глубокую обеспокоенность прибытием сирийских наемников в Ливию через Турцию.

Напомним, 2019 год в Тунисе завершился массовой акцией протеста у здания посольства Турции. Собравшиеся гражданские активисты потребовали от Анкары отказаться от поддержки террористов ПНС Ливии, которых неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. Кроме того, выступающие потребовали от Турции не втягивать Тунис в ливийский конфликт, используя территорию их страны в качестве перевалочного пункта для поставки боевиков в Ливию.

Более подробную информацию о вмешательстве Турции во внутренние дела Ливии через поставки оружия в обход оружейного эмбарго ООН и боевиков на сторону ПНС Ливии вы можете получить в расследовании ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.