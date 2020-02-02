Сирия, 2 февраля. Контратака альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе. В Дейр-эз-Зоре на мине подорвались иранские бойцы Корпуса Стражей Исламской революции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: на юге Алеппо нанесли удар по расположениям радикалов «Хайят Тахрир аш-Шам».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков на юге Идлиба, по неподтвержденным сообщениям, потеряли несколько военнослужащих при столкновении с отрядами джихадистов.

Корпус Стражей Исламской Революции: потерял несколько бойцов при взрыве мины в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): подозревается в установке мины на дороге в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесли удар по укреплениям сирийской армии в районе поселков Тель-Мардих и Дадих в Идлибе.

Провинция Алеппо

На западе провинции продолжается конфронтация между отрядами Сирийской арабской армии (САА) и боевиками вооруженной оппозиции и джихадистами альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». Как сообщают приближенные к боевикам оппозиции медиаресурсы, под контроль их отрядов ночью перешел поселок Бейт аль-Махана, стратегически важный населённый пункт, расположенный на холме, с которого можно вести обстрел жилых кварталов административной столицы провинции – города Алеппо. Боевики также заявили, что ими был убит боец иранских отрядов Корпуса Стражей Исламской революции в районе деревни Аль-Калярия, еще несколько военнослужащих САА были ранены при обстреле их позиций из противотанковых ракетных орудий.

На рассвете отряды сирийской армии открыли огонь из артиллерийских орудий по укреплениям джихадистов в районе деревень Аз-Зарба и Зейтун. ВВС Сирии нанесли точечные удары с воздуха по опорным пунктам радикалов в районе города Кафр-Изза.

Провинция Дейр-эз-Зор

Несколько бойцов Корпуса Стражей Исламской революции были ранены при взрыве противопехотной мины. Как сообщает агентство Deir Ezzor, бойцы ехали из поселка Аль-Хусейния. Автомобиль наехал на установленную на дороге мину. В установке взрывчатки подозревают террористов из состава «спящих ячеек» «Исламского государства», которые действуют в провинции.

Провинция Даръа

Как передает военный источник новостного агентства SANA, в районе Ас-Санамейн и Аль-Мукантар в северной части провинции проводят работы по разминированию саперы САА. После того как военнослужащие зачистят районы, собранные боеприпасы, мины-ловушки и оружие, брошенные джихадистами, уничтожат на военном полигоне за городской чертой. Напомним, летом 2018 года провинцию покинули последние отряды исламистских бандформирований, которые по соглашению с официальным Дамаском были переброшены в Идлиб. Однако при отступлении боевики вооруженной оппозиции и «Исламского государства» намерено оставили склады оружия и мины-ловушки. До сих в провинции проводят работы по разминированию инженерные войска САА. Порой тайники с оружием обнаруживают сами местные.

Провинция Идлиб

На юге провинции авиация ВВС Сирии продолжает наносить удары с воздуха по базам и опорным пунктам террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок. Как передает агентство Aleppo AMC, ночью ударам были подвергнуты укрепления джихадистов у поселка Тель-Мардих, Сармин, Найраб и в южной окрестности города Серакиб.

Подразделения сирийской армии открыли огонь по базам радикалов в окрестностях поселка Ариха и на высотах Аль-Арбрейн, как передает Telegram-канал News Turkey. Столкновения также отмечаются в районе поселка Дадих. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили через подконтрольное им агентство «Ибаа», что в результате боев им удалось замедлить продвижение правительственной армии и союзных сил в данном направлении. А также ранили и убили несколько бойцов САА в окрестностях Тель-Мардиха.

1 Организация запрещена на территории РФ.