Китайское издание Sohu рассказало о работе «четвероногих саперов» с военными РФ и Сирии

Москва, 2 февраля. Китайские журналисты восхитились «четвероногими саперами» в Сирии. Соответствующий материал опубликован в издании Sohu, перевод представлен «ПолитРоссией».

Сирийская армия при поддержке российских военных освобождает территорию ближневосточной республики от террористов, которые, покидая землю, прибегают к минированию зданий и дорог. Авторы Sohu подчеркивают, что «американцы, чтобы предотвратить быстрое восстановление земель российско-сирийской коалицией, отправили «повстанцам» большое количество взрывных устройств и мин».

С точки зрения китайских журналистов, террористы действуют при поддержке США и минируют территории для того, чтобы отсрочить возвращение САР к мирной жизни. Но специалисты из России и Сирии используют «четвероногих саперов», чтобы в кратчайшие сроки найти заложенные взрывные устройства.

«Российские офицеры объяснили, почему без собак невозможно очистить сирийские города. Российский инженерный офицер Вадим Киряк отметил, что собак мобилизуют, поскольку они могут то, что неподвластно человеку», — отмечают авторы Sohu.

Собаки ориентируются на запах, поэтому им удается справляться с уловками террористов, которые закладывают мины без металла. Кроме того, животные помогают обследовать дома с железобетонными конструкциями.

«Наиболее распространенные предметы домашнего обихода, такие как чайник, на самом деле могут быть бомбами. Собаки легко это замечают», — говорится в материале китайского издания.

Также отмечается, что террористы часто пытаются отвлечь собак и «разбрасывают вокруг взрывчатых веществ остатки пищи, разбитое стекло и строительный мусор». Также «регулярные обстрелы со стороны вооруженных боевиков усложняют и без того опасную работу». Но «четвероногие саперы» спокойны, так как они «прошли подготовку с помощью пустых стрельб и имитационных взрывов».

Китайские журналисты обращают внимание на тот факт, что российские специалисты чаще всего прибегают к помощи немецких овчарок, так как они наиболее дисциплинированы.