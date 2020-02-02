Сирийская армия обнаружила ракеты террористов на юге провинции Дамаск

Дамаск, 2 февраля. В ходе обеспечения безопасности в районах Дамаска, контролируемых сирийской армией, правительственные силы обнаружили оружие и боеприпасы, часть из которых была американского производства.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам военного источника, ракеты американского производства были спрятаны на ферме в городе Ялда. Они были упакованы в фольгу. Таким образом, террористы пытались спрятать их от беспроводных поисковых устройств, которые использует сирийская армия при прочесывании окрестностей Дамаска.

Среди изъятого оружия были ракеты TOW, 14,5-мм дробовики, несколько автоматических винтовок и несколько минометных снарядов 82-мм, а также РПГ с их зарядами и пулеметы PПК.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда Сирийская арабская армия (САА) находит оружие и боеприпасы террористов в районах провинции Дамаск, которая была полностью освобождена от незаконных вооруженных группировок в мае 2018 года. Нередки случаи, когда военные находят оружие западного производства: израильского или американского.

Ранее сообщалось, что сирийские военные нашли склад с большим количество оружия, в том числе зенитные ракеты, в районе Бани-Зейд, расположенном к востоку от города Алеппо. Когда-то данный склад принадлежал террористам запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1, сторонники которой покинули регион после прихода САА.

Во время тщательного осмотра обнаруженного склада военные наткнулись на большое количество деревянных ящиков с оружием, произведенным в Соединенных Штатах Америки, Германии и Чехии. В помещении также хранились минометы и управляемые ракеты, которые могут быть использованы для уничтожения бронетехники и вертолетов, летающих на малой высоте.

1 Организация запрещена на территории РФ.