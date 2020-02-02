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«Ювентус» готов отдать за защитника «Ливерпуля» ван Дейка 150 млн фунтов стерлингов

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«Ювентус» готов отдать за защитника «Ливерпуля» ван Дейка 150 млн фунтов стерлингов
Рим, 2 февраля. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» заинтересовался защитником «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком.

По данным таблоида The Sun, действующие чемпионы Италии готовы заплатить за спортсмена 150 млн фунтов стерлингов. Туринская команда надеется, что ван Дейк захочет бросить себе новый вызов после победы «Ливерпуля» в чемпионате Англии.

Как отмечает телеканал RT, в этом сезоне Вирджил принял участие в 34 матчах в составе мерсисайдцев, в его активе — четыре мяча и одна результативная передача.

 

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