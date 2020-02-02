Астролог Богданов объяснил бесполезность «красивых дат» февраля для бракосочетания

Москва, 2 февраля. «Красивые даты» февраля лучше использовать для проведения медицинских операций, чем для бракосочетания. Такое мнение выразил экстрасенс и астролог Павсекакий Богданов.

В разговоре с корреспондентом Nation News он рассказал, почему бесполезно назначать заключение брака на зеркальные даты февраля: 02.02.2020, 20.02.2020 и 22.02.2020. По его мнению, в них нет никакой магии.

«Были даже такие статистические исследования, и 70 процентов браков, которые были зарегистрированы 08.08.08, разрушились в ближайшие три года», — заметил экстрасенс.

Астролог отметил, что люди часто пытаются связать цифры и события, но такой метод не работает даже с числами бесконечности.

«Касательно именно самого числа «2»: оно не отвечает за семейное счастье, а, согласно нумерологии, отвечает за здоровье. Если делать в этот день операцию, это может пройти более успешно, чем бракосочетание», — заявил Богданов.

Однако, экстрасенс подчеркнул, что на самом деле цифры не имеют значения, действительно же «важны чувства и ощущения». Поэтому попытки подогнать числа под события он называет истерией.

«За семейную жизнь отвечают совершенно другие цифры, и двойка тут совершенно ни при чем», — заключил астролог.

Сообщается, что в Москве свыше полутора тысяч пар планируют заключить брак в «красивые даты»: 2, 20 и 22 февраля. Большим спросом эти дни пользуются у молодоженов и в других российских городах. В столице в эти даты ЗАГСы будут работать в особом режиме.