Сотрудники российских банков рассказали, как распознать телефонного мошенника

Москва, 2 февраля. Сотрудники кредитно-финансовых учреждений РФ рассказали, как распознать телефонного мошенника и не допустить кражи денег с банковской карты. По словам экспертов, во-первых, надо обратить внимание на информацию, которую требует сообщить собеседник.

К примеру, сотрудник банковской организации никогда не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код, пароль для входа в личный кабинет клиента. Уточняется, что при запросе злоумышленником таких сведений надо сразу же повесить трубку и связаться с банком, пишет «Российская газета».

Кроме того, вызвать подозрение должны попытки собеседника надавить на клиента, потому что сотрудники кредитно-финансовой организации не станут «накалять ситуацию» и требовать принять какое-либо решение незамедлительно.

Как отмечают эксперты, важно не сообщать такому собеседнику вообще никаких данных: ни номер карты, ни паролей и кодов. Как сообщали «Известия», ранее специалисты Роскачества дали советы, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.