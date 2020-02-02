Вассерман призвал жестко наказывать организаторов массовых беспорядков

Протесты против пенсионной реформы в Париже проходят в атмосфере массовых беспорядков и столкновений с полицейскими, которые вынуждены применять к нарушителям спокойствия спецсредства — слезоточивый газ и резиновые дубинки. На этом фоне представляется достаточно острым и актуальным вопрос о недопущении подобных событий в России. Превентивные меры должны быть проведены, и одной из них вполне может стать ужесточение законодательства за участие и организацию массовых беспорядков, считает политолог Анатолий Вассерман.

«Конечно, лучший способ не допустить протестов — это не давать для них повода. Однако российский и мировой опыт показывают, что при желании можно докопаться хоть до фонарного столба. Так что какие-то меры по обеспечению силовых возможностей власти просто необходимы», — сказал он в интервью Федеральному агентству новостей.

Эксперт склонен считать, что меры внушения, которые наше государство применяет к организаторам и участникам массовых беспорядков, «несуразно мягкие», поэтому за нарушение законодательства их нужно более жестче наказывать.

«Как бы то ни было, я действительно считаю, что при некоторых обстоятельствах у властей может не хватить имеющихся у них силовых прав, и, вероятно, действительно стоит пересмотреть порядок пресечения публичных несанкционированных действий. Не рискну указать, какие именно меры нам необходимы и что именно надо ужесточать, поскольку не являюсь в этой области глубоким специалистом, однако те, кто является в ней экспертом, должны детально заняться данной проблематикой», — считает Вассерман.

Однако собеседник ФАН призвал проявить осторожность, давая полицейским новые силовые полномочия, ибо мировой опыт показывает, что те, кто желает раскачать обстановку, очень охотно идут на так называемую «сакральную жертву», то есть выставляют своего сторонника на верную гибель путем серьезных, подчас угрожающих жизни сотрудников правопорядка провокаций. Фокус в том, чтобы обвинить затем в этой смерти сами власти.