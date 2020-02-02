В Петербурге горит центр «Лениздат». ФАН-ТВ

ЧП произошло сегодня утром в самом центре Петербурга — на набережной реки Фонтанки, 56А загорелся один из этажей бизнес-центра «Лениздат». Сообщается, что из-за угрозы распространения огня ранг пожара повысили до второго номера. Пламя охватило 100 кв. метров, спасатели эвакуировали посетителей.

Пятиэтажное здание было возведено в 1964 году, как издательско-типографский комплекс. Также стоит отметить, что рядом с комплексом находится Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова — один из первых театров, созданных после Октябрьской революции.