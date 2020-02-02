Баранец заявил, что штрафы для «разнузданных » СМИ-иноагентов обезопасят россиян

Москва, 2 февраля. Действующие в России СМИ-иноагенты своим разнузданным поведением просто вынудили российское правительство ужесточить закон, регулирующий их деятельность на территории нашей страны, считает полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

«Такие издания ведут себя разнузданно и часто откровенно выполняют подрывную деятельность на территории России», — заявил он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

В качестве примера он привел протесты в Москве минувшим летом, когда финансируемые из-за рубежа СМИ открыто призывали людей выходить на улицы столицы и устраивать беспорядки.

«Штрафы защитят интересы граждан и повысят эффективность суверенного Интернета», — уверен Баранец.

При этом специалист указал на то, что такими взысканиями ограничиваться не стоит и нужно прорабатывать и другие меры воздействия на подобные СМИ. По его мнению, нельзя исключать вариант, что в будущем такие издания попытаются скрываться: «Чем-то прикрывать свою деятельность во избежание наказания, <...> будут выступать в суде, доказывая, что те или иные публикации или определенные действия не имели злого умысла».

За примером уже сейчас не надо идти далеко. Так, известное антироссийское издание «Голос Америки» нарушает действующие законы РФ и отказывается размещать на своих страницах информацию о признании себя иноагентом.

Отдельно Баранец отметил важность принятия закона о надежном Рунете, который не позволит таким изданиям и западным соцсетям пытаться влиять на умы россиян.

«Западные СМИ искусно используются тем же правительством США, чтобы влиять на россиян. Зачастую людей просто вербуют и заставляют совершать необдуманные поступки в отношении государства РФ», — подчеркнул Баранец.

Однако этот закон даже после вероятного отключения РФ от Всемирной сети, по мнению эксперта, позволит контролировать влияние Запада и пресекать негативное воздействие на россиян.