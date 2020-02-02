Съемки нового сезона сериала «Сваты» начались в Белоруссии

Минск, 2 февраля. Съемки нового сезона популярного сериала «Сваты» продолжаются в белорусской деревне Дуличи.

Съемки начались 28 января в доме семьи Виктора и Светланы Празецких, который, по сценарию, принадлежит Ивану Будько и Валюхе. В настоящее время продолжается работа над сценами с участием Федора Добронравова и Татьяны Кравченко. Об этом пишет Kp.Ru.

Действие в сериале разворачивается зимой. Однако сейчас в Белоруссии почти нет снега, но, к счастью, перед самыми съемками он выпал, поэтому средств на приобретение искусственного снега тратить не пришлось.

В новом сезоне герои сериала попадут в XIX век, а семьи Будько и Ковалевых превратятся в помещиков. Российский актер Михаил Трухин предположил, что снимающийся в настоящее время седьмой сезон популярного украинского сериала «Сваты» может стать последним. Исполнитель одной из главных ролей Федор Добронравов тоже не уверен в будущем сериала. По его словам, в настоящее время создатели шоу сосредоточены на том, чтобы закончить текущий сезон.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Сваты» Николай Добрынин огорчил поклонников своей неожиданной переменой во внешности. По мнению зрителей, он заметно обрюзг и постарел.