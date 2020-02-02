Названы регионы России с наибольшим ростом населения

Москва, 2 февраля. Специалисты Росстата представили статистику по оценке численности постоянного населения в российских регионах. Согласно информации ведомства, наибольшая убыль населения наблюдается в трех федеральных округах — Приволжском (110,8 тысячи человек), Сибирском (54,2 тысячи) и Дальневосточном (21,3 тысячи).

Наименьшая убыль была зафиксирована в Саратовской области — 19 тысяч человек, Омской — 17,6 тысячи, Кемеровской — 16,5 тысячи. Кроме того, как пишет «Российская газета», наибольший рост населения зарегистрирован в Северо-Кавказском федеральном округе — 62 тысячи, Центральном федеральном округе — 61,4 тысячи. Среди регионов по этому показателю первое место занимает Московская область — 88 тысяч.

В конце ушедшего года Росстат сообщил, что суммарная численность населения Российской Федерации в начале 2020 года составит 146,7 млн человек.