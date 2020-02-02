Пекин, 2 февраля. Китайские власти завершили строительство новой больницы в городе Ухань, возведенной в связи со вспышкой коронавируса нового типа. Об этом передает государственное телевидение КНР CCTV.

Утром 2 февраля глава города Чжоу Сяньван передал медучреждение представителям военного ведомства. В понедельник, 3 февраля, ожидается поступление первых заболевших. Сообщается, что медицинское учреждение сможет вместить до одной тысячи пациентов.

Данные о возведении специального госпиталя для больных коронавирусом появились 23 января. Учреждение представляет собой сборную модель коробчатого типа. Отмечается, что обычно строительство зданий такого типа ведется в течение шести суток.

Более того, 5 февраля строители сдадут в эксплуатацию еще одну больницу. В целом оба учреждения рассчитаны на 2,6 тысячи коек.

Напомним, о появлении ранее неизвестного коронавируса 2019-nCoV власти КНР сообщили в конце декабря 2019 года. Первые случаи заражения были отмечены в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Руководство КНР приняло решение о введении особого режима на территории этого региона, чтобы воспрепятствовать распространению эпидемии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о госпитализации жительницы Ленобласти с подозрением на коронавирус. Женщина из города Мурино была доставлена в Боткинскую больницу с характерными симптомами после посещения китайского острова Хайнань.