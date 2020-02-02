О дальнейших событиях известно лишь из обнаруженных дневниковых записей и фотографий участников похода:



— 28 января туристы прошли на лыжах вдоль реки Лозьва и заночевали на ее берегу.



— 29 января они перешли по тропе манси к стоянке на притоке Лозьвы Ауспии.



— 30 января группа продолжила продвижение.



— 31 января группа добралась до горы Холатчахль и сразу попыталась подняться по ее склону, однако восхождение не удалось, так как было темно, дул сильный ветер и отсутствовал лес для закладки лабаза. Поэтому руководитель решил спуститься в долину Ауспии и заночевать там.



— 1 февраля группа вновь поднялась на склон Холатчахль, где и остановилась на ночлег недалеко от безымянного на тот момент перевала. Спустя месяц на этом месте поисковая группа раскопает пять трупов, в мае еще четыре.



Во время расследования выяснится, что неизвестные обстоятельства непреодолимой силы заставили членов экспедиции практически без одежды выскочить из палатки в холодную ночь. В попытках спастись они спустились по склону в лес и при температуре в -30°С, пытались развести костер, которого было недостаточно для того, чтобы согреться. Позже наступили гипотермия и смерть.



На языке манси «Холатчахль» означает «Гора мертвецов».

