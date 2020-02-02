Чуть больше 60 лет назад в окрестностях горы Холатчахль погибла группа советских туристов из девяти человек. Официальная версия трагедии — людей накрыла лавина, однако не все с ней согласны. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.
Предыстория
В январе 1959 года группа из десяти студентов Уральского государственного технического университета под руководством Игоря Дятлова собирается в 300-километровый лыжный поход по северу Свердловской области. Во время выполнения маршрута они должны совершить восхождение на две вершины Северного Урала: Отортен и Ойка-Чакур. Поход, относившийся к наивысшей на то время категории сложности по классификации спортивных турпоходов, был утвержден 8 января 1959 года.
27 января группа на лыжах отправилась в заброшенный поселок 2-го Северного рудника. До места назначения они добрались в одиннадцатом часу вечера и заночевали в пустом доме. Тогда же выяснилось, что Юрий Юдин из-за боли в ноге не может продолжать поход, что, в конечном итоге, спасло ему жизнь.
О дальнейших событиях известно лишь из обнаруженных дневниковых записей и фотографий участников похода:
— 28 января туристы прошли на лыжах вдоль реки Лозьва и заночевали на ее берегу.
— 29 января они перешли по тропе манси к стоянке на притоке Лозьвы Ауспии.
— 30 января группа продолжила продвижение.
— 31 января группа добралась до горы Холатчахль и сразу попыталась подняться по ее склону, однако восхождение не удалось, так как было темно, дул сильный ветер и отсутствовал лес для закладки лабаза. Поэтому руководитель решил спуститься в долину Ауспии и заночевать там.
— 1 февраля группа вновь поднялась на склон Холатчахль, где и остановилась на ночлег недалеко от безымянного на тот момент перевала. Спустя месяц на этом месте поисковая группа раскопает пять трупов, в мае еще четыре.
Во время расследования выяснится, что неизвестные обстоятельства непреодолимой силы заставили членов экспедиции практически без одежды выскочить из палатки в холодную ночь. В попытках спастись они спустились по склону в лес и при температуре в -30°С, пытались развести костер, которого было недостаточно для того, чтобы согреться. Позже наступили гипотермия и смерть.
На языке манси «Холатчахль» означает «Гора мертвецов».
Версии гибели группы Дятлова
По факту обнаружения трупов прокурор города Ивдель Василий Темпалов возбудил уголовное дело. Сам же он и возглавил расследование: провел осмотр палатки, мест обнаружения тел, а также провел допрос ряда свидетелей. С марта 1959 года расследованием уже занимался прокурор-криминалист Свердловской прокуратуры Лев Иванов.
Поначалу следствие разрабатывало версию о нападении и убийстве туристов представителями народности манси, а именно родов Анямовых, Бахтияровых и Куриковых. Однако во время допросов они указали, что в начале февраля на месте происшествия не появлялись и студентов не видели. Вскоре выяснится, что разрезы, обнаруженные на одном из скатов палатки, сделаны не снаружи, а изнутри. К тому же выяснилось, что причиной гибели большинства членов группы стала гипотермия, и подозрения с манси сняли.
В то же время коренные жители отметили, что в ночь гибели группы Дятлова видели в небе странный «огненный шар». По разным подсчетам, в настоящее время существует от 75 до 100 версий гибели туристов. Условно их можно разделить на три категории: природные, криминальные и мистические.
Палатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега. Фото участника поисков А. С. Чеглакова (по другим сведениям, В. Д. Брусницына).
Природные версии
— Ветер. Предполагалось, что какой-то член группы вышел из палатки, и его унесло сильным ветром, после чего остальные поспешили ему на помощь, разрезав палатку для скорейшего выхода. Их также унесло вниз по склону. Эту версию вскоре отвергли, так как поисковики сами испытали воздействие сильных ветров в окрестностях и убедились, что при любом ветре остается возможность удержаться на склоне и вернуться в палатку.
— Лавина. Сошла лавина, которая придавила палатку, что и стало причиной срочной эвакуации без одежды и снаряжения. Тяжелые травмы у многих из дятловцев как раз относят к сходу большой массы снега. Противники этой версии указывают, что следы обвала «снежной доски» не были обнаружены участниками поисков, в число которых входили в том числе и опытные альпинисты.
— Животные. Существует теория столкновения группы с дикими животными, вроде лося или медведя-шатуна, однако эти версии также не нашли подтверждения.
Мемориальная табличка в память о погибших туристах, установленная в 1963 году
Криминальные версии
— Нападение заключенных. Версия была выдвинута, однако экс-следователь прокуратуры Ивделя В. Коротаев заявил, что в период происшествия побегов из тюрем не происходило.
— Бытовая ссора. Сторонники этой версии не исключают, что причиной трагедии могла быть пьяная ссора и драка из-за девушек между участниками похода. Тем не менее в материалах уголовного дела эта теория не указывается. Опытные туристы отвергают эту версию.
— Нападение браконьеров. Некоторые предполагают, что дятловцы могли столкнуться с офицерами правоохранительной системы, занятыми браконьерством. Однако нужно помнить, что окрестности горы труднодоступны, не подходят для зимней охоты и потому для браконьеров безынтересны.
— Техногенная версия предполагает, что группа Дятлова оказалась под ударом новейшего оружия с непонятным эффектом. Это могло спровоцировать срочный побег из палатки, а возможно и прямо привело к гибели туристов. В качестве возможных поражающих факторов упоминаются: компоненты ракетного топлива, натриевое облако из специально снаряженной ракеты, воздействие ядерного или объемного взрыва.
Река Ауспия, вдоль русла которой продвигались туристы
«Об инциденте мне стало известно в 1978 году, я тогда начал работать экспертом в лаборатории, которая проводила исследование палатки. Этой темой тогда никто не интересовался и никаких версий еще не было, все знали причину – случайная гибель в результате военных испытаний. Однако со временем появились так называемые эксперты-«дятловеды», которые понапридумывали больше 100 версий. А с моей точки зрения, те версии, которые выдвигаются дятловедами — это даже не версии, а просто выдумки. Версии выдвигаются на основании обстоятельств, имеющихся в данный момент», — рассказал эксперт-криминалист Владимир Анкудинов.
Так, по его словам, его коллега Генриетта Чуркина во время исследования тел туристов сообщила, что их кожа изначально была «апельсинового цвета».
«Цвет кожи погибших, когда тела еще свежими были, был апельсиновым. Исследователи утверждают, что такой рыжий цвет – это эффект воздействия паров азотной кислоты на кожу», — рассказал собеседник ФАН.
Дятлов (слева), Золотарев, Дубинина и Кривонищенко (справа) вытирают пепел с плиты.
Мистические версии
Сюда следует относить все версии, объясняющие гибель с использованием факторов, существование которых не признается научным сообществом: паранормальные явления, первый контакт с инопланетянами, нападение снежного человека и т. д.
В сентябре 2018 года родственники погибших, различные общественные организации и средства массовой информации убедили Генпрокуратуру России начать проверку уголовного дела о гибели группы. 1 февраля 2019 года представитель ведомства Александр Куренной заявил, что проверка подтвердила достоверность материалов уголовного дела и не обнаружила доказательств присутствия в деле криминальной составляющей, а наиболее вероятными прокуратура считает три версии природных причин происшествия: лавину, «снежную доску» и ураган.
Итог
Проблема расследования гибели группы Дятлова заключается в том, что буквально все версии произошедшего до определенного момента выглядят вполне разумными и последовательными. Однако в какой-то момент возникают несколько факторов, которые упрямо не хотят вписываться в версию, а то и прямо начинают ей противоречить и разрушают ее до основания. Поэтому возникающие при расследовании вопросы, скорее всего, так и останутся без ответов.