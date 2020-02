Двадцать человек погибли в давке на церковной службе в Танзании

Додома, 2 февраля. Как минимум 20 человек погибли во время давки у одной из церквей Танзании в ходе службы. Об этом сообщает в воскресенье информационное агентство AFP.

Согласно данным издания, служба проходила в субботу в евангельском христианском монастыре в городе Моши.

Scores killed in a stampede at a church crusade in Tanzania https://t.co/zc2XFg8dnp pic.twitter.com/r4Ax8fYEsn