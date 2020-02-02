Двадцать человек погибли в давке на церковной службе в Танзании

Додома, 2 февраля. Как минимум 20 человек погибли во время давки у одной из церквей Танзании в ходе службы. Об этом сообщает в воскресенье информационное агентство AFP.

Согласно данным издания, служба проходила в субботу в евангельском христианском монастыре в городе Моши.

Scores killed in a stampede at a church crusade in Tanzania https://t.co/zc2XFg8dnp pic.twitter.com/r4Ax8fYEsn — AfricanQuarters (@AfricanQuarters) February 2, 2020

«В настоящее время погибли 20 человек, но количество погибших может увеличиться, потому что есть сильно травмированные», — уточнил окружной комиссар города Киппи Вариобия.

Давка началась во время проповеди известного в африканской стране пастора Бонифация Мвампосы, когда он вылил на землю масло для помазания, назвав его священным. Прихожане спешили прикоснуться к «сакральному маслу».