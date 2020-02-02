Помпео призвал Казахстан сотрудничать с американскими компаниями

Нур-Султан, 2 февраля. Казахстан может, если хочет, налаживать связи с любыми странами, но партнерство с США все равно будет самым выгодным, заявил глава Госдепа Майк Помпео во время своего визита в республику, куда он прибыл прямиком из Минска после переговоров с Александром Лукашенко.

После такого утверждения госсекретарь решил «сосватать» Казахстану несколько американских компаний. Tyson Foods, по его словам, поддержит рост сельскохозяйственного сектора Казахстана, а инвестиции Chevron и ExxonMobil в нефтегазовый сектор страны имеют огромное значение для будущего страны: «они берут на работу граждан Казахстана и помогают в экспорте продукции республики». Партнерство такого типа, как подчеркнул госсекретарь, может укрепить экономические связи Казахстана не только с США, но также с регионом.

Отдельно он поблагодарил власти Казахстана за поддержку усилий США по примирению сторон в Афганистане.

«Я отметил лидерство Казахстана в возвращении в страну иностранных боевиков, террористов и их семей из Ирака и Сирии», — добавил политик.

После визита в Казахстан Помпео продолжит свое турне в Узбекистане, где встретится с президентом Шавкатом Мирзиеевым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым. Помимо этого госсекретарь поучаствует в министерской встрече в формате «Центральная Азия — США» («С5+1») в Ташкенте.