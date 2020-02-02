Украинцам стали чаще отказывать во въезде на границе с Польшей

Варшава, 2 февраля. Количество отказов украинцам во въезде в Польшу при пересечении границы заметно увеличилось в 2019 году, рассказала исполнительный директор «Европы без барьеров» Ирина Сушко.

По ее словам, это связано с внедрением безвизового режима, из-за которого продолжается «перенос» отказов из консульств на границу. Соответствующую информацию передает аналитический центр «Европа без барьеров».

Кроме того, по словам Сушко, не все украинцы должным образом готовятся к поездке, в том числе не думают насчет обоснования ее цели. Также некоторые методы контроля пограничных служб ЕС, как отмечает исполнительный директор «Европы без барьеров», не всегда являются совершенными. В данном случае идет речь о том, что в некоторых случаях граждане Украины получают отказ из-за отсутствия наличных средств.

Более 58,5 тысячи украинцев в 2019 году, отметим, получили отказ при пересечении границы Польши. Этот показатель на четверть выше цифр 2018 года. Примечательно, что большинство отказов была выдано на наземной границе.