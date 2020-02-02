54-летняя экс-супруга Безрукова поразила поклонников стройной фигурой

Москва, 2 февраля. Бывшая жена актера Сергея Безрукова поразила своих подписчиков стройной фигурой. Знаменитость опубликовала в Instagram фото с отдыха на морском побережье.

Актриса провела новогодние каникулы на Бали и поделилась кадрами с отдыха. На кадрах 54-летняя артистка стоит в бассейне по пояс в воде. На ней надеты купальник с оголенной спиной и солнцезащитные очки.

«Совсем еще недавно. Вы любите купаться в море на рассвете, ночью? Или на закате?» — подписала фото Безрукова.

Подписчики поразились стройной фигурой актрисы и выразили восхищение ее внешним видом, передает Пятый канал.

«Ира, сколько в вас женственности», «Стройная, красивая женщина на фоне красивого пейзажа! Глаз радуется!», «Русалка», «Сказочно красиво — вы, море, пальмы», «Фантастика! Красота невозможная! А купаться на рассвете — это полный восторг!» — комментировали кадры поклонники артистки.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что поп-певица Ольга Бузова напугала своих поклонников странными пятнами на теле. Фанаты заметили их на фото, которое исполнительница опубликовала в Instagram во время отдыха в Таиланде.