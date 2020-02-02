Политолог Неменский назвал условия, при которых наладятся отношения между РФ и Украиной

Москва, 2 февраля. Перемены в отношениях Украины и РФ возможны лишь в том случае, если они произойдут в Киеве — примирение может случиться с «совсем другой Украиной». Таким мнением поделился политолог, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский.

Он обратил внимание на то, что Украина как государство в нынешнем формате отношений для России потеряна, пишет издание «Украина.ру».

«Какие-либо перемены в отношениях могут произойти только в том случае, если они произойдут в Киеве, — например, изменится формирующий государство общественный договор. Если навязывание воли агрессивного меньшинства пассивному большинству сменится на попытку договориться разных частей Украины друг с другом», — объяснил Неменский.

По мнению эксперта, только в этом случае может быть поставлен вопрос о новых тенденциях в российско-украинских отношениях. При этом он скептически настроен на примирение Киева и Москвы в ближайшем будущем.

Напомним, отношения между Москвой и Киевом резко ухудшились в 2014 году после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса.

Крым стал частью РФ в марте того же года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого подавляющее большинство крымских избирателей высказались за воссоединение с Россией. Киев до сих пор считает полуостров украинской территорией.