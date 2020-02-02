По делу об обрушении крыши кафе в Новосибирске задержан первый подозреваемый

Новосибирск, 2 февраля. По делу об обрушении крыши в кафе в Новосибирске, в результате которого погибла девушка и еще четыре человека получили травмы, задержан первый подозреваемый. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, уголовное дело после ЧП было возбуждено по статье 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Крыша, по предварительным данным, рухнула под тяжестью неубранного снега.

«По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, организатор развлекательного мероприятие в кафе», — уточнила Петренко.

Она также обратила внимание, что для помощи в расследовании ЧП в кафе председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Новосибирск опытных криминалистов центрального аппарата СК РФ.