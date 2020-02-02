Пользователи Сети обвинили мужа Заворотнюк в изменах

Москва, 2 февраля. Российского фигуриста Петра Чернышева в очередной раз обвинили в изменах звезде сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, которая борется со страшным онкологическим заболеванием.

Как пишут СМИ, пара только в первые годы семейной жизни была по-настоящему счастлива. Однако сейчас брак буквально трещит по швам. И дело не только в болезни Анастасии Заворотнюк. Проблемы начались задолго до страшных известий. Популярная актриса во многих интервью подчеркивала, что доверяют своему супругу, который регулярно постит в своих социальных сетях провокационные снимки со своими коллегами женского пола.

Пользователи Сети неоднократно замечали, что Чернышев часто отдыхает без жены. Самым показательным был день, когда Заворотнюк праздновала именины, а ее супруг решил все-таки отправиться на гастроли в США. В своих соцсетях он публиковал совместные фотографии с фигуристкой Наоми Ланг. Об этом пишут «Дни.Ru».

«Чернышев изменяет, и изменял открыто. <…> На именинах Насти Пети никогда не было. Более того, в день рождения Насти Петя с Наоми с гастролей выставили совместные провокационные фото, как будто Петя не мог задержаться на три часа сфоткаться с женой, чтобы не было вопросов», — отмечает один из пользователей Сети.

Летом прошлого года в СМИ появилась информация, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака головного мозга.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» незадолго до появления сообщений о страшном недуге призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Именно это, как утверждают эксперты, могло спровоцировать развитие онкологического заболевания. Нумеролог Евгения Белова объяснила ранее, что Заворотнюк нарушила законы природы, родив третьего ребенка.

Музыкальный критик Сергей Соседов ранее рассказал, что актриса ​​​​​​Анастасия Заворотнюк продолжает находиться в тяжелом состоянии, но ситуация стабильная.