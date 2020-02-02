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Женщина из Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус

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Женщина из Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус

Санкт-Петербург, 2 февраля. Жительница города Мурино Ленинградской области доставлена в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга после посещения Китая с подозрением на коронавирус нового типа.

Сообщается, что 56-летняя женщина вернулась с острова Хайнань с симптомами, характерными для простудного заболевания. Изначально она обратилась в Токсовскую больницу, после чего была направлена в Боткинскую.

Сейчас медики следят за состоянием пациентки, заражение коронавирусом не подтверждено, передает «Петербургский дневник».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о рентгеновском снимке больной коронавирусом, который сейчас изучают специалисты. На снимке видны отчетливые изменения в легких, которые произошли всего за три дня с момента появления первых симптомов. Специалисты считают, что органы женщины заполняются жидкостью.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года. Первые случаи заражения ранее неизвестным вирусом были зафиксированы в китайском городе Ухань, тогда всех заболевших объединяло отношение к рынку морепродуктов.

Власти Китая в экстренном порядке ввели режим карантина на территории провинции Хубэй, чтобы пресечь распространение эпидемии. По последним данным, жертвами коронавируса стали более 300 человек, еще более 11 тысяч человек остаются зараженными.

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Источник: «Петербургский дневник»
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